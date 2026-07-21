В Алтайском крае полицейские задержали семейную пару за попытку реализовать крупную партию «синтетики»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю в ходе реализации оперативной информации выявили и пресекли противоправную деятельность семейной пары: 26–летнего мужчины и 20-летней женщины, промышлявших сбытом наркотических средств.
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