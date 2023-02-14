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Килиан Мбаппе: «ПСЖ» увидел в конце, что способен создать «Баварии» проблемы. Возможность для камбэка есть, надо, чтобы все были здоровы»

Килиан Мбаппе: «ПСЖ» увидел в конце, что способен создать «Баварии» проблемы. Возможность для камбэка есть, надо, чтобы все были здоровы»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подвел итоги матча с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов. «Не надо забывать о том, что происходило в конце матча.

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