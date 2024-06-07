В Египте раскрыли приоритетные темы для страны по линии БРИКС

Global look press/Agostime/Keystone Press Agency Поиск возобновляемых источников энергии и обеспечение продовольственной безопасности представляют собой приоритетные темы для Каира по линии БРИКС, сообщила в беседе с "Известиями" на ПМЭФ заявила министр планирования и экономического развития Египта Хала Хельми Эль-Саид.