В Египте раскрыли приоритетные темы для страны по линии БРИКС

Global look press/Agostime/Keystone Press Agency Поиск возобновляемых источников энергии и обеспечение продовольственной безопасности представляют собой приоритетные темы для Каира по линии БРИКС, сообщила в беседе с "Известиями" на ПМЭФ заявила министр планирования и экономического развития Египта Хала Хельми Эль-Саид.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии