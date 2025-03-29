Математики решили проблему толпы

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали математическую модель, объясняющую, почему в одних случаях толпа движется упорядоченно, образуя четкие линии, а в других — превращается в хаотичное мельтешение.
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