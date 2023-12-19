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Срочно! Задержан подозреваемый в убийстве строителя в Немецкой деревне: то, что изъяли - указывает на причастность

Срочно! Задержан подозреваемый в убийстве строителя в Немецкой деревне: то, что изъяли - указывает на причастность

SHOT сообщил, что 39-летний местный житель (на фото) был арестован краснодарскими оперативниками по подозрению в убийстве строителя.

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