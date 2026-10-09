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Глава «Т Плюс» посетил Верхтурскую ГЭС – она теперь будет помогать развитию туризма в регионе

Глава «Т Плюс» посетил Верхтурскую ГЭС – она теперь будет помогать развитию туризма в регионе

Глава «Т Плюс» Павел Сниккарс посетил Верхотурскую ГЭС – единственную действующую гидроэлектростанцию в Свердловской области и будущий объект промышленного туризма духовного центра Урала.

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