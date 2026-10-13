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Царьград

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Армия плохих новостей ударила русским в спину: На информационную войну ушли миллиарды, а правду сказать некому

Армия плохих новостей ударила русским в спину: На информационную войну ушли миллиарды, а правду сказать некому

В сентябре 2026 года военно-аналитический канал "Рыбарь" выпустил видео "Очковтирательство и ложные доклады" – о том, как в армии искажаются сведения.

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