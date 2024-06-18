Верховный суд рассмотрит законность рассылок банков с угрозами заемщикам

Экономическая коллегия Верховного суда (ВС) рассмотрит вопрос о законности штрафа, наложенного на банк за рассылку заемщику сообщения о предстоящем обращении в суд, аресте его имущества и запрете выезда за границу, пишет «Коммерсантъ».