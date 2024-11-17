Украине нанесен самый сокрушительный удар за всю историю Специальной военной операции Юлия СоколоваС первых часов рассвета 17 ноября 2024 года небо над Украиной наполнилось гулом мощных двигателей стратегической авиации.
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