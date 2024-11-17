Украине нанесен самый сокрушительный удар за всю историю Специальной военной операции

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Комментарии
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tsan tsan
Не надо портить впечатление ссылками на Подоляку, классического мастера по переобуванию в прыжке, бывшего активиста майдана, перелицевавшегося в сторонника России.
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15 час.

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