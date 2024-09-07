Испытание пьедесталом и возрастом: Сегодня свой новый сезон открывает «Астраханочка»

Гандбольный клуб намерен доказать, что прошлый «бронзовый» успех не был случайным. Сегодня берет старт еще одна наша профессиональная команда, с которой у местных болельщиков связаны самые большие надежды в завоевании наград всероссийского уровня.
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