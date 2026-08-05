Российский аналог Li Auto L9 с гарантией 8 лет, 469 л.с., богатым оснащением и запасом хода 1100 км на баке бензина — 7,5 млн рублей. Стартовали продажи Exlantix ET8

Премиум внедорожник можно купить со скидкой почти в 1 млн рублей за счет того, что он входит в программу льготного кредитованияРоссийский премиум-бренд Esteo объявил о старте продаж гибридного внедорожника Exlantix ET8.
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