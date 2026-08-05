iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Российский аналог Li Auto L9 с гарантией 8 лет, 469 л.с., богатым оснащением и запасом хода 1100 км на баке бензина — 7,5 млн рублей. Стартовали продажи Exlantix ET8

Российский аналог Li Auto L9 с гарантией 8 лет, 469 л.с., богатым оснащением и запасом хода 1100 км на баке бензина — 7,5 млн рублей. Стартовали продажи Exlantix ET8

Премиум внедорожник можно купить со скидкой почти в 1 млн рублей за счет того, что он входит в программу льготного кредитованияРоссийский премиум-бренд Esteo объявил о старте продаж гибридного внедорожника Exlantix ET8.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии