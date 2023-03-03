Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Андреевке американскую ракету AGM-88 HARM

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенному пункту Андреевка американскую ракету AGM-88 HARM.