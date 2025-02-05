Россиянам назвали способы защититься от поддельных квитанций за ЖКУ

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Фейковые квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) становится все сложнее отличить от настоящих — мошенники подделывают логотипы, реквизиты и даже стилистику управляющих компаний, рассказал эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин.