Сергей Перегудов и Дмитрий Лысенков предлагают подумать о настоящем

На сцене Большого зала Филармонии известные актёры Дмитрий Лысенков, Сергей Перегудов и Лаура Пицхелаури прочтут стихи Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского и Беллы Ахмадулиной под аккомпанемент пианиста Александра Кашпурина, симфонического оркестра Филармонии под управлением Сергея Скрипки и Концертного хора Санкт-Петербурга.