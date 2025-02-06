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Сергей Перегудов и Дмитрий Лысенков предлагают подумать о настоящем

Сергей Перегудов и Дмитрий Лысенков предлагают подумать о настоящем

На сцене Большого зала Филармонии известные актёры Дмитрий Лысенков, Сергей Перегудов и Лаура Пицхелаури прочтут стихи Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского и Беллы Ахмадулиной под аккомпанемент пианиста Александра Кашпурина, симфонического оркестра Филармонии под управлением Сергея Скрипки и Концертного хора Санкт-Петербурга.

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