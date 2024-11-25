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Советник Трампа Уолтц: конфликт на Украине напоминает Первую мировую войну

Советник Трампа Уолтц: конфликт на Украине напоминает Первую мировую войну

Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что решение действующего главы государства Джо Байдена передать Украине противопехотные мины превратит конфликт в позиционные боевые действия, похожие на Первую мировую войну.

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