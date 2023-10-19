Лавры Поттера: новая книга о Перси Джексоне стала бестселлером Amazon

Один из самых продаваемых детских авторов США Рик Риордан, писатель #1 по версии The New York Times, выпустил новую часть цикла «Перси Джексон и Олимпийцы» после 14-летнего перерыва — не прошло и месяца с момента релиза, а книга уже в лидерах Amazon.