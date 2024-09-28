Кадры ракетного удара по пункту дислокации подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Храповщина Сумской области.
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Кадры ракетного удара по пункту дислокации подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Храповщина Сумской области.
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