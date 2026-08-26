«Ормузские страсти» Дональда Трампа: расстояния притязаниям не помеха

Белый дом не скрывает планы длительной военно-экономической осады Ирана Президент США Дональд Трамп опубликовал на днях в соцсети Truth Social географическую карту, на которой Ормузский пролив обозначен ни много ни мало как «новая территория США», на что последовал незамедлительный ответ из Тегерана: по словам заместителя министра иностранных дел, Ормузский пролив «нельзя захватить с помощью твита или авианосца».