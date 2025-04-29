Сила в правде
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Сила в правде

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Уничтожен бункер под Крещатиком: Матвийчук оценил вероятность ликвидации членов офиса Зеленского

Уничтожен бункер под Крещатиком: Матвийчук оценил вероятность ликвидации членов офиса Зеленского

В Киеве уничтожен бункер под Крещатиком. Последствия атаки оказались серьёзными. Полковник Анатолий Матвийчук оценил вероятность ликвидации представителей офиса Владимира Зеленского.

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