Уничтожен бункер под Крещатиком: Матвийчук оценил вероятность ликвидации членов офиса Зеленского

В Киеве уничтожен бункер под Крещатиком. Последствия атаки оказались серьёзными. Полковник Анатолий Матвийчук оценил вероятность ликвидации представителей офиса Владимира Зеленского.
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