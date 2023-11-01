HeadHunter выкупит свои акции у иностранных держателей

МКАО «Хэдхантер» предложила владельцам обыкновенных акций и ADS HeadHunter Group PLC, которые хранятся вне российской депозитарной инфраструктуры, выкупить их бумаги или обменять на вновь выпущенные акции.
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