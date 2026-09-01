В школе №1411 десятиклассники освоили азы наставничества

1 сентября в школе №1411 в Отрадном учебный год для учеников 10 «Е» класса начался не только с праздничной линейки, но и с командного взаимодействия.
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