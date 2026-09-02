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Татар-информ

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Жителю Казани грозит штраф за постройку сауны в своей квартире

Жителю Казани грозит штраф за постройку сауны в своей квартире

Казанец может получить штраф за незаконную установку сауны в своей квартире. Как сообщили в Госжилинспекции РТ, житель дома на улице Восстания устроил сауну в санузле своей квартиры.

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