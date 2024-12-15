«Немножечко неудобно»: Басков раскритиковал Большой Театр за именные билеты на «Щелкунчика»

Тем не менее, он подчеркнул, что с приходом Гергиева учреждение стало «как Мекка» Народный артист России Николай Басков раскритиковал Большой театр за аукционную продажу билетов на новогодний балет «Щелкунчик».
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