«Калашников» возглавил праздничное шествие в Ижевске в честь Дня Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Колонна заводов концерна «Калашников» возглавила праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур и предприятий Удмуртии в Ижевске, сообщается в телеграм-канале концерна.
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