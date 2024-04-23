Буада көчле җил, яшен булган, боз яуган😱❗️ 👇🏻Көчле җил кыска вакытлы – берничә минут булса да, зыяны шактый: https://tatar-inform.
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Буада көчле җил, яшен булган, боз яуган😱❗️ 👇🏻Көчле җил кыска вакытлы – берничә минут булса да, зыяны шактый: https://tatar-inform.