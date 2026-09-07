Что это за страна такая Украина? – Когда и Кем были основаны города на украине (Летоисчисление на Руси изменилось с 1700 года по указанию Петра 1го, и до той поры всё написано в правильном Русском Летоисчислении): КИЕВ — Куплен в Лето 7194 (1686), 6 Мая за 146 тыс.
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