Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что это за страна такая Украина? – Когда и кем были основаны города на Украине

Что это за страна такая Украина? – Когда и кем были основаны города на Украине

Что это за страна такая Украина? – Когда и Кем были основаны города на украине (Летоисчисление на Руси изменилось с 1700 года по указанию Петра 1го, и до той поры всё написано в правильном Русском Летоисчислении): КИЕВ — Куплен в Лето 7194 (1686), 6 Мая за 146 тыс.

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