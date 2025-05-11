Бобруйск отметил День труда масштабным велопробегом.

По доброй традиции велопробег, приуроченный ко Дню труда, объединил тысячи бобруйчан. Жители города на Березине пересели на велосипеды не только для того, чтобы отпраздновать 1 Мая, но и пообщаться с единомышленниками, размяться и отлично провести время в ЗОЖ формате.