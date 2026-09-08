Hyundai Creta и Kia Rio X-Line российской сборки, представленные под брендом Solaris, в очередной раз подорожали

Solaris KRX больше не предлагается с механической коробкой передач Российский бренд Solaris в сентябре 2026 года снова повысил цены на кроссовер HC, ранее известный как Hyundai Creta, и кросс-хетчбэк KRX, который до этого выпускался под именем Kia Rio X-Line.