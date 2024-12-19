В Абхазии депутаты устроили перестрелку. Один погиб, другой ранен, третий сбежал

Исполняющий обязанности главы МВД республики Роберт Киут сообщил, что депутат Народного Собрания Абхазии Вахтанг Голандзия погиб в результате стрельбы у здания парламента в Сухуме, другой депутат Кан Кварчия ранен, подозреваемый в стрельбе — третий депутат Адгур Харазия — скрылся с места происшествия.