В Абхазии депутаты устроили перестрелку. Один погиб, другой ранен, третий сбежал

Исполняющий обязанности главы МВД республики Роберт Киут сообщил, что депутат Народного Собрания Абхазии Вахтанг Голандзия погиб в результате стрельбы у здания парламента в Сухуме, другой депутат Кан Кварчия ранен, подозреваемый в стрельбе — третий депутат Адгур Харазия — скрылся с места происшествия.
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