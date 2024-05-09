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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Поздравление с Днем Победы от руководства Бобруйского района.

Поздравление с Днем Победы от руководства Бобруйского района.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Бобруйщины!Примите самые теплые и искренние поздравления с 79-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!9 Мая - святая дата в жизни каждого белоруса.

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