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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Дзюба – о проигрыше Бивола: «Вы издеваетесь? Если Бетербиев, то у меня все»

«Вы что, издеваетесь? Тогда у меня все, господа. Если Бетербиев, то у меня все. До свидания», – сказал экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба.

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