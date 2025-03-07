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Беспокойные соседи: как Россия в разное время воевала с Китаем

Беспокойные соседи: как Россия в разное время воевала с Китаем

Россия и Китай соседствуют на Дальнем Востоке более трех столетий. Большую часть этого времени страны и культуры конфликтовали из-за территорий, ресурсов и амбиций, но, как ни странно, до масштабной войны никогда дело не доходило.

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