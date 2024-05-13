Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин высказался об обстреле многоэтажки в Белгороде

В результате обрушения подъезда погибли 15 человек, среди которых два ребенка.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пожелал скорейшего выздоровления и сил жителям Белгорода, пострадавшим в результате массированного обстрела со стороны ВСУ 12 мая.