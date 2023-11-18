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«Зенит» хочет расстаться с Суторминым и Ерохиным зимой. Клубу интересны Ишков и Дмитриев из «Урала» и Бессмертный из «Динамо» («СЭ»)

«Зенит» хочет расстаться с Суторминым и Ерохиным зимой. Клубу интересны Ишков и Дмитриев из «Урала» и Бессмертный из «Динамо» («СЭ»)

Петербургский клуб попытается расстаться с этими футболистами в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».

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