Змагар-предатель утверждает, что Белоруссия не так беззащитна перед Украиной, как говорит Лукашенко

Белоруссия сможет самостоятельно нанести удар по Украине, не прибегая к помощи российской армии. Об этом представитель организации BELPOL, объединяющей изменивших присяге белорусских милиционеров, Владимир Жигарь заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».