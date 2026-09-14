Белоруссия сможет самостоятельно нанести удар по Украине, не прибегая к помощи российской армии. Об этом представитель организации BELPOL, объединяющей изменивших присяге белорусских милиционеров, Владимир Жигарь заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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