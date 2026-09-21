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«Все, теперь ты взрослая»: Ольга Орлова прокомментировала первый день дочери в детском саду

«Все, теперь ты взрослая»: Ольга Орлова прокомментировала первый день дочери в детском саду

48-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова поделилась радостной новостью: её трёхлетняя дочь Аня, наконец, пошла в детский сад.

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