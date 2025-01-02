Спецслужбы США изучают возможную связь между взрывом Cybertruck у отеля Трампа и наездом в новом Орлеане

Американские спецслужбы изучают возможную связь между наездом автомобиля на людей в Новом Орлеане и взрывом электромобиля Tesla Cybertruck возле отеля избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе.
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