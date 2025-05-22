В ЯНАО смертность от рака среди мужчин в 2024 году снизилась на 45%

На Ямале снизилась смертность от рака среди мужчин. Так, в 2024-м этот показатель был на 45% меньше, чем годом ранее, сообщили в докладе Роспотребнадзора ЯНАО о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа.
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