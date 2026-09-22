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Царьград

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Зеленский встретился с Макроном и обсудил производство ПВО в Украине

Зеленский встретился с Макроном и обсудил производство ПВО в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном в США. Обсуждались безопасность и производство систем ПВО SAMP/T в Украине.

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