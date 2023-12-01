Омский бизнес-омбудсмен отмечен благодарностью регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»

Под эгидой Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 19-20 ноября 2022 года в Омске проходил Всероссийский бизнес-форум «ЖЕНЩИНЫ СИБИРИ – МЫ БРЕНД».
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