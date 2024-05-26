Гладков: ВСУ атаковали двумя БПЛА-камикадзе село Муром в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков оповестил своём телеграм-канале, что в результате нападения ВСУ при помощи пары дронов-камикадзе на село Муром в Белгородской области нанесён урон инфраструктуре, вследствие чего обесточилось местное сельхозпредприятие.
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