Переосмысление бюджетного смартфона: экран 2K AMOLED, второй дисплей на задней панели, NFC и 64 Мп за $160 предлагает Fossibot S3 Pro

Рынок бюджетных смартфонов поменялся с выпуском Fossibot S3 Pro, как утверждает производитель, поскольку при цене 160 долларов новинка получила изогнутый дисплей AMOLED разрешением 2K, который обычно используется в более дорогих моделях.
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