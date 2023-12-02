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5 вещей, которые я НЕ обязана делать как родитель

5 вещей, которые я НЕ обязана делать как родитель

В каком-то смысле, аналогии этой статьи можно проводить и дальше – если родитель считает, что контроль всех областей жизни ребенка – это его, родителя, обязанность, то из этого вполне логично вытекает, что только запрет, а не разнообразие стратегий, включающее в себя переговоры, уступки и компромисс и т.

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