5 вещей, которые я НЕ обязана делать как родитель

В каком-то смысле, аналогии этой статьи можно проводить и дальше – если родитель считает, что контроль всех областей жизни ребенка – это его, родителя, обязанность, то из этого вполне логично вытекает, что только запрет, а не разнообразие стратегий, включающее в себя переговоры, уступки и компромисс и т.