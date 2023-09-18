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ПЯТЬ КАПКАНОВ УКРАИНСТВА: КАК НАМ ВЫСКОЛЬЗНУТЬ ИЗ ЭТОЙ ЗАПАДНИ

ПЯТЬ КАПКАНОВ УКРАИНСТВА: КАК НАМ ВЫСКОЛЬЗНУТЬ ИЗ ЭТОЙ ЗАПАДНИ

Масштабный и кровавый кризис на Украине случился потому, что он не мог не случиться. К этому все его участники вольно или невольно шли свыше четырехсот лет.

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Комментарии
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Константин Котельников
Много слов, экскурсы в Историю, но всё проще в украинских событиях сегодняшнего дня виноват наш гарант, который за десятилетия абсолютной власти не смог или не захотел признать главную причину - дурость тех, кто принял эльцынскую дурость как руководство к действию! Никто не мешал перекупить продажные украинские &quot;элиты&quot;, это обошлось бы дешевле войны. Это потом всех этих жыдо-бандер можно было отправить на лесоповал...
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