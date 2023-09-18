ПЯТЬ КАПКАНОВ УКРАИНСТВА: КАК НАМ ВЫСКОЛЬЗНУТЬ ИЗ ЭТОЙ ЗАПАДНИ

Константин Котельников

Много слов, экскурсы в Историю, но всё проще в украинских событиях сегодняшнего дня виноват наш гарант, который за десятилетия абсолютной власти не смог или не захотел признать главную причину - дурость тех, кто принял эльцынскую дурость как руководство к действию! Никто не мешал перекупить продажные украинские "элиты", это обошлось бы дешевле войны. Это потом всех этих жыдо-бандер можно было отправить на лесоповал...