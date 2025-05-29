Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Радуйтесь.Освободились от рабства и зажили хорошо.Эстонцы ломятся ч...
  • Валерий Каулин
    Удивляет, с каким удовольствием граждане покупают готовые салаты и заказывают готовые блюда с доставкой. Как надо не ...«Так нам, дуракам...
  • Валерий Каулин
    В то, что они правоверные, верят только ополоумевшие идиоты! В советское время служа в армии они неплохо употребляли ...«Айшу забили камн...

Подросток отметил День рождения, упокоив друзей: мотивы, подробности

Подросток отметил День рождения, упокоив друзей: мотивы, подробности

Русский компас Он бросился на восьмерых детей 12-15 лет с ножом. А потом поджёг дом. Но за своё преступление злодей не ответит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Самому младшему 13 лет😱не слишком ли рано пить спиртное в таком возрасте?!🤬Куда вообще родители смотрят?🤬🤬🤬тут больше вопросов, чем ответы🤬
Ответить
1 д.
ВТ
Владимир Тимошков
Пить, курить дрянь, колоться они умеют! Прав надавали много. Воспитывать и наказывать пидоростков нельзя! Что растили, то и получили. Жалеть некого.
Ответить
1 д.
наверх