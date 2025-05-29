Русский компас Он бросился на восьмерых детей 12-15 лет с ножом. А потом поджёг дом. Но за своё преступление злодей не ответит.
Подросток отметил День рождения, упокоив друзей: мотивы, подробности
Комментарии
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Амара Карпова
Самому младшему 13 лет😱не слишком ли рано пить спиртное в таком возрасте?!🤬Куда вообще родители смотрят?🤬🤬🤬тут больше вопросов, чем ответы🤬
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1 д.
ВТ
Владимир Тимошков
Пить, курить дрянь, колоться они умеют! Прав надавали много. Воспитывать и наказывать пидоростков нельзя! Что растили, то и получили. Жалеть некого.
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1 д.
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