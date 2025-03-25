Новая статья: Обзор смартфона OnePlus 13: дитя унификации — и это даже к лучшему C ...

Новая статья: Обзор смартфона OnePlus 13: дитя унификации — и это даже к лучшемуC некоторым опозданием, но все же рассказываем об очередном флагмане бренда OnePlus (никак не привыкну, что у него бывают «не флагманы»), почти завершая тем самым серию разговоров о «зимних» топ-смартфонах (почти — потому что мы еще поговорим о некоторых младших версиях уже знакомых нам аппаратов) источник#OnePlus #Обзор.