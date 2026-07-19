Китайская марка Xpeng выходит на рынок России

В России запущен фирменный сайт бренда Xpeng. В гамме заявлены электрокары Xpeng G6 и Xpeng G9, притом главный медийный упор сделан на интеграции сервисов «Яндекса» — приложения «Карты», «Навигатор», «Видео», «Музыка», а также голосовой помощник «Алиса».