Китайская марка Xpeng выходит на рынок России

В России запущен фирменный сайт бренда Xpeng. В гамме заявлены электрокары Xpeng G6 и Xpeng G9, притом главный медийный упор сделан на интеграции сервисов «Яндекса» — приложения «Карты», «Навигатор», «Видео», «Музыка», а также голосовой помощник «Алиса».
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