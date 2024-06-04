СК РФ потребовал заочно арестовать белорусского олимпийца Павла Шурмея

Global Look Press/Rafal Rusek/imago sportfotodienst Следственный комитет России направил в Басманный суд Москвы ходатайства о заочном аресте белорусского гребца, участника Олимпиад 2004 и 2008 годов Павла Шурмея, а также еще четверых иностранных граждан.