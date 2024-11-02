В Сибири "черные риелторы" похитили женщину и увезли фермеру на Алтай

Сибирячку не менее недели держали под воздействием алкогольных и наркотических средств В Красноярске задержали "черных риелторов", похитивших женщину с целью завладения ее имуществом, сообщает региональный СК.
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