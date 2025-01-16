Семин о Хвиче в «ПСЖ»: «С ходу поможет в Лиге 1 и Лиге чемпионов. Опыт в РПЛ помог Кваре раскрыться в таком сильном чемпионате, как Серия А»

Вингер «Наполи» близок к переходу в парижский клуб за 70+ млн евро. «Безусловно, Квара прошел отличную школу в России, получил опыт, который помог ему раскрыться в таком сильном чемпионате, как итальянский.
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